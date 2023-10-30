МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский остался неудовлетворен итогами визита в США в сентябре из-за потери интереса к Украине, пишет журнал Time. "Шансы на победу". В Киеве неожиданно высказались о Западе

"После его визита в Вашингтон TIME последовал за ним в Киев в надежде увидеть его реакцию на полученные сигналы, в особенности на настойчивые призывы к борьбе с коррупцией и угасающий энтузиазм по поводу войны, конца которой не видно", отмечает издание. По словам одного из членов окружения президента, Зеленский "зол".

Общественная поддержка Украины в США снижается в течение нескольких месяцев, и визит Зеленского никак не поспособствовал ее оживлению, пишет журнал.

Зеленский потерял "обычный блеск оптимизма, чувство юмора и склонность оживить встречу в военной комнате шутками", говорится в статье. "Теперь он приходит, получает новости, отдает приказы и уходит", говорит один из давних членов его команды.

"Самое страшное, что часть мира привыкла к войне на Украине, истощение от нее накатывает волнами", заметил президент.

Президент Украины по-прежнему категорически против даже временного перемирия, по его словам, это означало бы "оставить рану открытой для последующих поколений".

Ранее Белый дом заявил, что Конгресс намерен разделить рассмотрение запроса президента США Джо Байдена о военной помощи Израилю от дополнительной финансовой помощи Украине и другим "американским партнерам". Джо Байден запросил согласование финансовой помощи Украине на сумму 61,3 миллиарда долларов и Израилю на сумму 14,3 миллиарда.