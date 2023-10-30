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Ситуация на Украине зашла в тупик, заявил премьер Словакии
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Ситуация на Украине зашла в тупик и финансовая помощь Евросоюза не оказывает никакого влияния, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "У нас совершенно иной взгляд на... ПРАЙМ, 30.10.2023
право, общество , новости, в мире, украина, словакия, финансовая помощь, роберт фицо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРАТИСЛАВА, 30 окт — ПРАЙМ. Ситуация на Украине зашла в тупик и финансовая помощь Евросоюза не оказывает никакого влияния, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"У нас совершенно иной взгляд на украинский конфликт, который окончательно зашел в тупик. Кто следит за событиями, может подтвердить, что пришло время напрасной гибели без каких-либо результатов", сказал Фицо по итогам встречи с новым главой МИД республики.
По его словам, от обсуждений Европейского совета по Украине чувствовалась "ужасная усталость".
По мнению Фицо, Европейский союз в отношении Киева копирует политику США и вместо того, чтобы предложить мировой план, продолжает направлять на Украину деньги и оружие.
Ранее премьер Словакии заявил, что республика приостанавливает военную помощь Киеву, так как "исчерпала все запасы вооружения", и в дальнейшем будет рассматривать только гуманитарную и гражданскую помощь.