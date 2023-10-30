БРАТИСЛАВА, 30 окт — ПРАЙМ. Ситуация на Украине зашла в тупик и финансовая помощь Евросоюза не оказывает никакого влияния, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. ЕС стремится к единству, несмотря на Венгрию и Словакию, пишет СМИ

"У нас совершенно иной взгляд на украинский конфликт, который окончательно зашел в тупик. Кто следит за событиями, может подтвердить, что пришло время напрасной гибели без каких-либо результатов", сказал Фицо по итогам встречи с новым главой МИД республики.

По его словам, от обсуждений Европейского совета по Украине чувствовалась "ужасная усталость".

По мнению Фицо, Европейский союз в отношении Киева копирует политику США и вместо того, чтобы предложить мировой план, продолжает направлять на Украину деньги и оружие.

Ранее премьер Словакии заявил, что республика приостанавливает военную помощь Киеву, так как "исчерпала все запасы вооружения", и в дальнейшем будет рассматривать только гуманитарную и гражданскую помощь.