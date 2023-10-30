МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил участникам совещания по ситуации в Дагестане обсудить соблюдение прав граждан, темы безопасности и межнационального согласия с учетом внешних угроз. Захарова раскрыла причины беспорядков в Дагестане

Драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты пытаются использовать против России, для дестабилизации и раскола российского многонационального и многоконфессионального мира, заявил президент России Владимир Путин.

"Повторю, те, кто стоит за конфликтом на Ближнем Востоке, другими региональными кризисами будут использовать их разрушительные последствия для того, чтобы посеять ненависть, столкнуть людей по всему миру. В этом подлинная, корыстная цель таких геополитических кукловодов", — сказал Путин в ходе совещания по ситуации в Дагестане.

Позиция России по Ближнему Востоку никогда не имела корысти и двойного дна: ключом решения проблемы является создание полноценного палестинского государства, заявил Путин. Глава страны отметил, что Россия всегда заявляет свою позицию открыто и неизменно.

По мнению Путина, на Ближнем Востоке вместо наказания террористов стали мстить по принципу коллективной ответственности.