МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Мир по-американски с одним гегемоном разрушается и постепенно уходит в прошлое, но США не хотят с этим мириться, стремятся сдерживать и дестабилизировать своих конкурентов, используя хаос, заявил президент России Владимир Путин. События в Махачкале спровоцированы извне, заявил Путин

"США как мировая сверхдержава — все это видят, понимают даже по тенденциям в мировой экономике — слабеет, теряет свои позиции. Мир по-американски, с одним гегемоном разрушается, постепенно, но неуклонно уходит в прошлое. Но Штаты не хотят с этим мириться, а наоборот, хотят сохранить, продлить своё доминирование, свою глобальную диктатуру", — заявил Путин в понедельник на совещании по ситуации в Дагестане.

Путин отметил, что США нужен перманентный хаос на Ближнем Востоке, поэтому "они всячески дискредитируют государства, настаивающие на немедленном прекращении огня и желающие внести вклад в урегулирование сложившегося кризиса".

По мнению Путина, с помощью хаоса они (США — прим. ред.) рассчитывают сдержать и дестабилизировать конкурентов на геополитической арене, но уже есть новые центры мирового развития, суверенные страны, не желающие выполнять "роль лакеев".

"Их не устраивает участие нашей страны в решении мировых и региональных проблем, в том числе на Ближнем Востоке, они верят только в свою исключительность", почеркнул он.