МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Те, кто якобы переживает за израильских граждан, должны изучить деятельность ФБР на Украине, заявил президент России Владимир Путин. США нужен постоянный хаос для дестабилизации конкурентов, заявил Путин

По словам Путина, тем, кто якобы заботится о гражданах Израиля, следует проверить, чем занимаются их специальные службы на Украине, когда они организовывают погромы на территории России.

"Мрак да и только, по-другому сказать невозможно", — подчеркнул президент.

Израиль 7 октября подвергся ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.