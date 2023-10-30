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2023
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Мрак да и только. Путин дал совет "переживающим" за Израиль.
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Те, кто якобы переживает за израильских граждан, должны изучить деятельность ФБР на Украине, заявил президент России Владимир Путин. По словам Путина, тем, кто якобы заботится о... ПРАЙМ, 30.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Те, кто якобы переживает за израильских граждан, должны изучить деятельность ФБР на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
По словам Путина, тем, кто якобы заботится о гражданах Израиля, следует проверить, чем занимаются их специальные службы на Украине, когда они организовывают погромы на территории России.
"Мрак да и только, по-другому сказать невозможно", — подчеркнул президент.
Израиль 7 октября подвергся ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.