МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Украинские военные отказываются переходить в наступление даже по прямому приказу Зеленского, пишет журнал Time со ссылкой на неназванный источник. Советник Зеленского рассказал о масштабе коррупции на Украине

"Они просто хотят сидеть в окопах и держать оборону. Но так войну не выиграть", цитирует журнал слова источника.

В некоторых родах войск нехватка личного состава стала даже острее, чем дефицит оружия и боеприпасов. Один из ближайших советников Зеленского заявил, что "если США и их союзники поставят все вооружение, что они обещали, то у нас нет людей, чтобы применить его".

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.