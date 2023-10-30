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2023
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Военные ВСУ отказываются переходить в наступление, пишет СМИ
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Украинские военные отказываются переходить в наступление даже по прямому приказу Зеленского, пишет журнал Time со ссылкой на неназванный источник. "Они просто хотят сидеть в... ПРАЙМ, 30.10.2023
право, общество , новости, в мире, украина, всу, наступление
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Украинские военные отказываются переходить в наступление даже по прямому приказу Зеленского, пишет журнал Time со ссылкой на неназванный источник.
"Они просто хотят сидеть в окопах и держать оборону. Но так войну не выиграть", цитирует журнал слова источника.
В некоторых родах войск нехватка личного состава стала даже острее, чем дефицит оружия и боеприпасов. Один из ближайших советников Зеленского заявил, что "если США и их союзники поставят все вооружение, что они обещали, то у нас нет людей, чтобы применить его".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.