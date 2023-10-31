МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не стремится воевать с соседями, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в ходе интервью YouTube-каналу Stephen Gardner. Украина может занять второе место по объемам помощи от США

Американский военный отметил, что российский лидер не намерен нападать на Польшу, он стремится завершить конфликт и контролировать территории, исторически принадлехавшие России.

"Русские освободят Харьков и Одессу, все это произойдет со временем. Путин хочет не воевать с Западом или с НАТО, а прекратить дальнейшее угнетение русского населения", — сказал эксперт.

По мнению Макгрегора, Путин не желает мириться с действиями Запада на Украине и не хочет жить с постоянной угрозой для России. Российский лидер не позволит Киеву стать крепостью для влияния США, подчеркнул он.

Ранее в Кремле заявили о продвижении войск Украины на нескольких направлениях, но отметили, что украинское контрнаступление провалилось, а российские войска совершенствуют свои позиции по всей линии фронта.