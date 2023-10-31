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"Русские освободят Харьков и Одессу". Зеленскому сообщили страшные новости
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Президент России Владимир Путин не стремится воевать с соседями, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в ходе интервью YouTube-каналу Stephen Gardner... ПРАЙМ, 31.10.2023
общество , новости, в мире, россия, украина, сша, путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не стремится воевать с соседями, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в ходе интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
Американский военный отметил, что российский лидер не намерен нападать на Польшу, он стремится завершить конфликт и контролировать территории, исторически принадлехавшие России.
"Русские освободят Харьков и Одессу, все это произойдет со временем. Путин хочет не воевать с Западом или с НАТО, а прекратить дальнейшее угнетение русского населения", — сказал эксперт.
По мнению Макгрегора, Путин не желает мириться с действиями Запада на Украине и не хочет жить с постоянной угрозой для России. Российский лидер не позволит Киеву стать крепостью для влияния США, подчеркнул он.
Ранее в Кремле заявили о продвижении войск Украины на нескольких направлениях, но отметили, что украинское контрнаступление провалилось, а российские войска совершенствуют свои позиции по всей линии фронта.