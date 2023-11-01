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Попробуйте сами. В ВСУ ответили на критику Запада
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Украинский военный порекомендовал западным политикам и экспертам, которые критикуют ВСУ, приехать на фронт и проявить себя в бою, передает обозреватель Telegraph Колин Фриман... ПРАЙМ, 01.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Украинский военный порекомендовал западным политикам и экспертам, которые критикуют ВСУ, приехать на фронт и проявить себя в бою, передает обозреватель Telegraph Колин Фриман.
"Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя", — заявил командир артиллерии с позывным "Мирон".
По словам обозревателя, провал контрнаступления со стороны Украины и ухудшение позиции — это страшная реальность, которая сильно подорвала боевой дух украинских солдат.
Ранее в Кремле заявили о продвижении войск Украины на нескольких направлениях, но отметили, что украинское контрнаступление провалилось, а российские войска совершенствуют свои позиции по всей линии фронта.