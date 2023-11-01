МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Украинский военный порекомендовал западным политикам и экспертам, которые критикуют ВСУ, приехать на фронт и проявить себя в бою, передает обозреватель Telegraph Колин Фриман. "Самая большая проблема". В ВСУ назвали причину провала контрнаступления

"Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя", — заявил командир артиллерии с позывным "Мирон".

По словам обозревателя, провал контрнаступления со стороны Украины и ухудшение позиции — это страшная реальность, которая сильно подорвала боевой дух украинских солдат.

Ранее в Кремле заявили о продвижении войск Украины на нескольких направлениях, но отметили, что украинское контрнаступление провалилось, а российские войска совершенствуют свои позиции по всей линии фронта.