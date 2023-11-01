2023-11-01T13:41:28+03:00
2023-11-01T13:41:28+03:00
2023-11-01T13:41:28+03:00
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В Евросоюзе боятся "создать монстра Франкенштейна", пишет СМИ
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Некоторые страны-члены Европейского союза опасаются, что расширение блока без определенных реформ превратит объединение в монстра Франкенштейна или в ООН, сообщает Politico. По... ПРАЙМ, 01.11.2023
новости, в мире, ес, расширение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Некоторые страны-члены Европейского союза опасаются, что расширение блока без определенных реформ превратит объединение в монстра Франкенштейна или в ООН, сообщает Politico.
По данным газеты, Германия, Испания, Форанция и португалия призывают реформировать ЕС на фоне возмодного принятия Украины и Молдавии.
"Они опасаются, что без дополнительных шагов в сторону реформирования, но при наличии импульса для наращивания вступления (новых членов — ред.), ЕС может скатиться к динамике, когда он раздуется до 30 или более членов при отсутствии без какого-либо последовательного плана эффективного функционирования, напоминая что-то вроде монстра Франкенштейна или, что еще хуже, ООН", — пишет издание.
Госсекретарь по европейским делам Португалии Тьягу Антунеш рассказал в беседе с Рolitico, что членам Евросоюза нужно начать обсуждать будущий вид сообщества.
Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявляла, что переговоры о вступлении Украины и молдавии в ЕС могут начаться в 2023 году.