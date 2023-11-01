МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили в ходе телефонного разговора развитие союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии, передает пресс-служба Кремля. Белорусские депутаты ратифицировали меморандум для вступления в ШОС

"Рассмотрена также актуальная тематика дальнейшего развития двустороннего взаимодействия и продвижения союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесной совместной работы в целях углубления российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества", — уточняется в сообщении.

Кроме того, в рамках разговора главы государств обсудили подготовку заседанию Совета коллективной безопасности ОДКБ, который пройдет 23 ноября в Минске.