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Путин и Лукашенко обсудили по телефону развитие союзной интеграции
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили в ходе телефонного разговора развитие союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и... ПРАЙМ, 01.11.2023
общество , новости, в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, путин
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили в ходе телефонного разговора развитие союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии, передает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрена также актуальная тематика дальнейшего развития двустороннего взаимодействия и продвижения союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесной совместной работы в целях углубления российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества", — уточняется в сообщении.
Кроме того, в рамках разговора главы государств обсудили подготовку заседанию Совета коллективной безопасности ОДКБ, который пройдет 23 ноября в Минске.