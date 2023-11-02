МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Россия не дружит против других стран, США создает альянсы против им неугодных, сказал РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов. Эксперт: США попытаются "сплестись в объятиях" с Китаем

"Россия не дружит против кого-либо. Мы не пытаемся навязать партнерам ни свой образ жизни, ни свои представления о том, с кем взаимодействовать можно, а с кем нельзя. Американская внешняя политика, напротив, строится на сколачивании союзов для сдерживания тех, кто неугоден Вашингтону, — сказал он.

Венедиктов также отметил, что все создаваемые Соединенными Штатами блоки нельзя назвать равноправными, а союзников Вашингтон расценивает как расходный материал для достижения своих целей.

Полностью интервью Венедиктова читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.