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2023
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В Совбезе России раскыли истинное отношение США к союзникам
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Россия не дружит против других стран, США создает альянсы против им неугодных, сказал РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов. "Россия не... ПРАЙМ, 02.11.2023
новости, в мире, россия, сша, совбез рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Россия не дружит против других стран, США создает альянсы против им неугодных, сказал РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов.
"Россия не дружит против кого-либо. Мы не пытаемся навязать партнерам ни свой образ жизни, ни свои представления о том, с кем взаимодействовать можно, а с кем нельзя. Американская внешняя политика, напротив, строится на сколачивании союзов для сдерживания тех, кто неугоден Вашингтону, — сказал он.
Венедиктов также отметил, что все создаваемые Соединенными Штатами блоки нельзя назвать равноправными, а союзников Вашингтон расценивает как расходный материал для достижения своих целей.
Полностью интервью Венедиктова читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.