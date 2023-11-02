МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. США заинтересованы в Европе, которая сейчас ослаблена от затянувшихся миграционного, энергетического, финансового и продовольственного кризисов, сказал в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов. Европа зависит от поставок из России, заявил эксперт

"США заинтересованы в Европе, ослабленной энергетическим, миграционным, финансовым и продовольственным кризисами. Евросоюз, под нажимом отказавшийся от сотрудничества с Россией, переориентирует свою промышленность на более дорогостоящее сырье из США, что неизбежно выливается в недофинансирование социальной сферы",- сказал Венедиктов.

Венедиктов подчеркнул, что Вашингтон втягивает своих союзников в авантюры, которые рискуют плохо закончится в условиях растущей социальной напряженности.

Замсекретаря отметил, что экономическая неустойчивость в Евросоюзе основана на манипуляциях со статистикой. Он приводит в пример Германию, где ускоренными темпами падает промышленное производство и продолжается процесс деиндустриализации из-за высоких цен на энергию и сырье.

Полный текст интервью читайте сайте ria.ru в 11.00.