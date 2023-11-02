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США заинтересованы в ослабленной Европе, заявили в Совбезе России
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США заинтересованы в Европе, которая сейчас ослаблена от затянувшихся миграционного, энергетического, финансового и продовольственного кризисов, сказал в интервью РИА Новости... ПРАЙМ, 02.11.2023
новости, в мире, россия, сша, европа, совбез рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. США заинтересованы в Европе, которая сейчас ослаблена от затянувшихся миграционного, энергетического, финансового и продовольственного кризисов, сказал в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.
"США заинтересованы в Европе, ослабленной энергетическим, миграционным, финансовым и продовольственным кризисами. Евросоюз, под нажимом отказавшийся от сотрудничества с Россией, переориентирует свою промышленность на более дорогостоящее сырье из США, что неизбежно выливается в недофинансирование социальной сферы",- сказал Венедиктов.
Венедиктов подчеркнул, что Вашингтон втягивает своих союзников в авантюры, которые рискуют плохо закончится в условиях растущей социальной напряженности.
Замсекретаря отметил, что экономическая неустойчивость в Евросоюзе основана на манипуляциях со статистикой. Он приводит в пример Германию, где ускоренными темпами падает промышленное производство и продолжается процесс деиндустриализации из-за высоких цен на энергию и сырье.
Полный текст интервью читайте сайте ria.ru в 11.00.