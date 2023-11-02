РИМ, 2 ноя — ПРАЙМ. Телефонный разговор нынешнего премьер-министра Италии Джорджии Мелони с российскими пранкерами является "планетарным провалом", заявил бывший глава итальянского правительства Джузеппе Конте. "Рядом с агрессивным соседом". С главой МИД Финляндии поговорили пранкеры

Ранее пранкеры Вован и Лексус рассказали о разговоре с Мелони, посвященном миграционной проблеме и конфликту на Украине, от лица высокопоставленного африканского чиновника.

По мнению Мелони, европейские страны игнорируют попытки Италии обсудить ситуацию с увеличением количества мигрантов, назвав эту позицию глупой. Говоря об Украине, Мелони отмечала, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон".

Бывший премьер Конте выразил обеспокоенность в связи с нарушением протокола безопасности правительства, а также по поводу содержания разговора с пранкерами.

"Но содержание этого разговора смущает меня еще больше. Еще более неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте. То есть она дает описание конфликта совершенно другое от того, что она дает итальянцам, общественному мнению и представителям народа. Она признает, что не видит другого выхода, кроме переговоров, и что это единственное решение конфликта, который может продлиться годами", — заявил Конте.

В соцсетях бывший премьер отметил, что несостоятельность Мелони в принятии решений и трусость сказываются на итальянцах, европейцах, но преимущественно на жертвах конфликта на Украине.