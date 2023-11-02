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Министерство иностранных дел Украины потребовало от Турции объяснить участие делегации из Ялты в заседании международной организации "Объединенные города и местные власти",... ПРАЙМ, 02.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Украины потребовало от Турции объяснить участие делегации из Ялты в заседании международной организации "Объединенные города и местные власти", заявила "Страна.ua", ссылаясь на пресс-секретаря ведомства Олега Николенко.
"МИД Украины требует у турецкой стороны объяснения по поводу визита в Турцию представителей российской администрации в Ялте", — сообщает издание со ссылкой на Николенко.
Уточняется, что российская и турецкая стороны также обсуждали возможность заключения соглашения по установлению побратимских отношений Ялты с муниципальным районом Стамбула.
Крым вошел в состав России после проведенного в 2014 году референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, и многие страны Запада поддерживают его в этом вопросе.