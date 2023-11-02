ПАРИЖ, 1 ноя — ПРАЙМ. Пришло время признать провал украинского контрнаступления и перестать поставлять Киеву вооружение, заявил глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Киев потребовал от Анкары объяснения "дружбы" с Москвой

"…Зеленскому конец, пришло время об этом заявить и сделать выводы: прекратить поставки вооружений и миллиардов!", — отметил политик на своей странице в соцсети X.

Кроме того Филиппо уточнил, что англоязычные СМИ более откровенно говорят о провале украинского контрнаступления, нежели французские медиа. В качестве примера он сослался на публикацию в британском Telegraph под названием "Контрнаступление Украины — это провал. Западу нужно готовиться к унижению!".

Ранее французское издание Monde также указало на неудачу контрнаступления Киева, отметив, что украинская армия теряет множество солдат, а поставки боеприпасов западных стран не покрывают её нужды. Эксперты указали на "экстраординарную" подготовку российской обороны и набирающую мощь оборонную индустрию.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, однако через три месяца президент России Владимир Путин назвал его полным провалом. По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что все поставки с оружием станут целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимаЮТ непосредственное участие в конфликте, и при таких обстоятельствах российско-украинские переговоры не обречены на успех.