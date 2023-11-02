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В Совбезе России предостерегли "неугодные" США страны
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Любое неугодное Западу государство может быть обворовано, как было ранее с Югославией, Сирией, Венесуэлой и Ливией, рассказал РИА Новости замсекретаря Совета Безопасности России... ПРАЙМ, 02.11.2023
новости, в мире, россия, совбез рф, запад
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Любое неугодное Западу государство может быть обворовано, как было ранее с Югославией, Сирией, Венесуэлой и Ливией, рассказал РИА Новости замсекретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов.
"Обратите внимание на то, как западные страны реформируют свои законодательства, чтобы, как они заявляют, правомочно конфисковывать замороженные активы других государств. Любое неугодное государство может быть ограблено, как уже произошло с заблокированными в западных банках активами Югославии, Ливии, Венесуэлы, Сирии и других", — сказал он.
Ранее Венедиктов заявил, что США расценивают своих союзников в качестве расходного материала, преследуя исключительно собственные интересы.
Полностью интервью Венедиктова будет опубликовано на ria.ru в 11.00.