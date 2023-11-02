МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Запад и украинские националисты принудили президента Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией, рассказал капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Киев потребовал от Анкары объяснения "дружбы" с Москвой

"Он всенародно избран на мирных условиях. Говорит, что пойдет на мирные переговоры с Владимиром Путиным, что они будут решать проблемы дипломатическим путем, обсуждать конфликт на востоке Украины. Как только он вступает в должность — и об этом много сообщалось, — ультраправые, ультранационалисты, неонацисты хватают его и говорят: "Видишь вон то дерево? Вот на нем ты и будешь висеть, если заключишь мир", — сказал он.

Хо подчеркнул, что Зеленский оказался под давлением не только националистов, но и западных политиков, которые стремятся отговорить его от ведения переговоров с Москвой.

"И он повелся. Он со всем согласился", — отметил эксперт, добавив, что Зеленский вверг украинцев в заведомо проигрышную ситуацию.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.