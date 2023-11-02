МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Россия может освободить еще пять украинских областей, рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News. Катастрофическая ошибка. Киев раскритиковал призыв Маска по Украине

"Москва подает сигнал, что Россия для обеспечения безопасности русского населения на востоке Украины может инициировать свои собственные операции, в результате которых еще пять областей Украины отойдут под контроль России", — отметил Риттер в своей статье.

В качестве примера бывший разведчик упомянул ситуацию в районе Купянска Харьковской области, где российская армия стремится создать еще один полукотел, который вынудит ВСУ либо отступить, либо ввести войска, от которых уже ничего не осталось, открывая другой участок фронта для российских наступательных операций.

"Что-то происходит на линии соприкосновения между Украиной и Россией, из-за чего Кирби (координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома. — ред.) отчаянно пытается подготовить американскую аудиторию к некоторым важным событиям на поле боя, которые складываются исключительно в пользу России", — пояснил Риттер.

Ранее отставной американский офицер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, в свою очередь, заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими.