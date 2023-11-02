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"Темные времена". Современный мир ужаснул Папу Римского
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Папа Римский Франциск заявил, что после окончания Второй мировой войны темные времена не закончились, так как войны продолжаются до сих пор, передает издание ANSA. По словам Папы,... ПРАЙМ, 02.11.2023
общество , новости, в мире, украина, ближний восток, папа римский франциск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Папа Римский Франциск заявил, что после окончания Второй мировой войны темные времена не закончились, так как войны продолжаются до сих пор, передает издание ANSA.
По словам Папы, Европа особенно обеспокоена конфликтами на Украине и на Ближнем Востоке, однако не стоит забывать и другие малоизвестные конфликты, например в Йемене и Мьянме.
"Война — это поражение. Я расценил Ближневосточный конфликт как еще одно поражение. Мир находится в состоянии войны, но за ней стоит военная промышленность", — подчеркнул понтифик.
Ранее Папа Римский высказывался за прекращение огня на Ближнем Востоке.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.