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Песков отметил удар антироссийских санкций по Западу
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Западные страны уже начинают понимать, что антироссийские санкции сказываются и на них, но розовые очки в Кремле не носят, давление извне будет только усиливаться, сказал... ПРАЙМ, 02.11.2023
новости, в мире, россия, дмитрий песков, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Западные страны уже начинают понимать, что антироссийские санкции сказываются и на них, но розовые очки в Кремле не носят, давление извне будет только усиливаться, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ожидание, что, естественно, и США, и Евросоюз будут продолжать придумывать новые санкции, хотя явно у них уже дефицит идей. И в США, и в Евросоюзе, кстати говоря, есть понимание того, что и действующие пакеты, они уже бьют по интересам самих тех государств, которые эти санкции ввели", — отметил Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что в Кремле объективно оценивают текущую ситуацию и понимают, что внешнее давление на Россию будет только нарастать.
Ранее Песков отметил, что российская экономика сумела хорошо приспособиться к западным санкциям.