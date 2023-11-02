МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Западные страны уже начинают понимать, что антироссийские санкции сказываются и на них, но розовые очки в Кремле не носят, давление извне будет только усиливаться, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков раскритиковал отмену русской культуры на Украине

"Ожидание, что, естественно, и США, и Евросоюз будут продолжать придумывать новые санкции, хотя явно у них уже дефицит идей. И в США, и в Евросоюзе, кстати говоря, есть понимание того, что и действующие пакеты, они уже бьют по интересам самих тех государств, которые эти санкции ввели", — отметил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в Кремле объективно оценивают текущую ситуацию и понимают, что внешнее давление на Россию будет только нарастать.

Ранее Песков отметил, что российская экономика сумела хорошо приспособиться к западным санкциям.