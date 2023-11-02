МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони была "в бешенстве" после телефонного разговора с российскими пранкерами, который может стоить должности ее дипломатическому советнику, пишет портал Affaritaliani. "Планетарный провал". В Италии высмеяли беседу Мелони с пранкерами

По данным издания, разговор с пранкерами стал сенсационной ошибкой, из-за которой Мелони подверглась насмешкам по вопросу конфликта на Украине.

"Как сообщили изданию источники, очень близкие к Мелони, премьер-министр вне себя от случившегося. В ближайшее время ожидаются меры, и не исключено, что голова (Франческо Марии) Тало может полететь с плеч", — говорится в сообщении.

Пресс-служба Совета министров Италии заявила, что дипломатический советник Франческо Мария Тало сожалеет о произошедшем, и кабинет Тало взял на себя ответственность за инцидент. Возможно, сотрудники правительства не проверили личность "африканского" собеседника из-за нехватки времени или некорректной процедуры проверки, заявили в ведомстве.

"Тало, будучи в шаге от выхода на пенсию, покинет свой пост по истечении срока полномочий, в течение нескольких дней. Без продления на один год, которое также было среди предположений. Тем временем внутреннее расследование продолжает устанавливать цепочку ответственности и возможные меры для тех сотрудников дипломатического ведомства, которые сыграли роль в телефонном звонке", — говорится в статье.

Согласно газете la Repubblica, произошедшее с Мелони является предупреждением о том, что может случиться в будущем.

Ранее пранкеры Вован и Лексус рассказали о телефонном разговоре с Мелони, посвященном миграционной проблеме и конфликту на Украине, от лица высокопоставленного африканского чиновника.