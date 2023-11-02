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В Кремле прокомментировали слова Залужного про тупик
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Разрешение конфликта на Украине приблизится, когда Киев поймет, что у него нет перспектив на поле боя, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее... ПРАЙМ, 02.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Разрешение конфликта на Украине приблизится, когда Киев поймет, что у него нет перспектив на поле боя, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в беседе с Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте. Он добавил, что не надеется на прорыв.
"Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые стоят, должны быть выполнены", — прокомментировал Песков слова Залужного.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России, Киеву давно пора понять, что разговоры о перспективах на поле боя абсурдны. По его словам, как только это произойдет, откроются "какие-то перспективы".
Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".