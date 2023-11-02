МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Пользователи китайского портала "Гуаньча" поддержали слова главы минобороны России Сергея Шойгу о способности российских противовоздушных систем сбить все запланированные к поставке Украине истребители F-16 примерно за 20 дней. Варшава и Киев в большой ссоре. Будущее Европы под вопросом

"Верю. Давайте производить больше противорадиационных снарядов и ракет "воздух-воздух" средней дальности, чтобы уничтожить миф о "чудо-технике", которой так хвастается Запад, запугивая другие страны", — пишет один из читателей.

По словам другого пользователя, "F-16 третьего поколения практически голым вылетает на поле боя перед современными зенитными ракетами". Он сравнил такой фыункционал с поведением камикадзе.

"Сергей Шойгу, просто сожгите их дотла!" — сказано в комментариях.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Американские власти позднее подтвердили информацию, подчеркнув, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.