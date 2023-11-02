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"Сожгите их дотла". Китайцы восхитились заявлением Шойгу
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Пользователи китайского портала "Гуаньча" поддержали слова главы минобороны России Сергея Шойгу о способности российских противовоздушных систем сбить все запланированные к... ПРАЙМ, 02.11.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Пользователи китайского портала "Гуаньча" поддержали слова главы минобороны России Сергея Шойгу о способности российских противовоздушных систем сбить все запланированные к поставке Украине истребители F-16 примерно за 20 дней.
"Верю. Давайте производить больше противорадиационных снарядов и ракет "воздух-воздух" средней дальности, чтобы уничтожить миф о "чудо-технике", которой так хвастается Запад, запугивая другие страны", — пишет один из читателей.
По словам другого пользователя, "F-16 третьего поколения практически голым вылетает на поле боя перед современными зенитными ракетами". Он сравнил такой фыункционал с поведением камикадзе.
"Сергей Шойгу, просто сожгите их дотла!" — сказано в комментариях.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Американские власти позднее подтвердили информацию, подчеркнув, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.