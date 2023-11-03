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"Москва мосты не сжигает". Посол оценил готовность России к переговорам
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Российская сторона никогда не исключала возможность переговоров с Украиной, Москва не сжигает мосты, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский в ответ на вопрос о потенциально... ПРАЙМ, 03.11.2023
новости, в мире, россия, украина, конфликт на украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВЕНА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российская сторона никогда не исключала возможность переговоров с Украиной, Москва не сжигает мосты, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский в ответ на вопрос о потенциально диалога с Киевом.
"От Украины я не могу ничего ожидать, им нельзя ничего решать самостоятельно. Но мы никогда ничего не исключали. Со своей стороны мы не сжигаем мосты", — заявил дипломат в интервью австрийскому изданию OÖNachrichten.
Кроме того Люблинский усомнился в том, что Австрия может содействовать переговорному процессу между президентом России Путиным и лидером Украины Зеленским, потому что, по словам посла, Вена выбрала одну сторону и тем самым "вывела себя из игры".
В Кремле неоднократно указывали на то, что Россия открыта к мирным переговорам с Украиной. Но Киев ввел запрет на переговоры с Путиным на законодательном уровне.