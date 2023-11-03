ВЕНА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российская сторона никогда не исключала возможность переговоров с Украиной, Москва не сжигает мосты, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский в ответ на вопрос о потенциально диалога с Киевом. Украина зависит от США, но продолжает просить деньги, заявила конгрессвуман

"От Украины я не могу ничего ожидать, им нельзя ничего решать самостоятельно. Но мы никогда ничего не исключали. Со своей стороны мы не сжигаем мосты", — заявил дипломат в интервью австрийскому изданию OÖNachrichten.

Кроме того Люблинский усомнился в том, что Австрия может содействовать переговорному процессу между президентом России Путиным и лидером Украины Зеленским, потому что, по словам посла, Вена выбрала одну сторону и тем самым "вывела себя из игры".

В Кремле неоднократно указывали на то, что Россия открыта к мирным переговорам с Украиной. Но Киев ввел запрет на переговоры с Путиным на законодательном уровне.