САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Вопрос участия российской делегации после нового витка санкций в саммите АТЭС в Сан-Франциско ждет решения, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук. В Госдепе сделали заявление относительно участия России в саммите АТЭС

Саммит АТЭС пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.

"Сейчас ждем решения", — прокомментировал Оверчук.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия самостоятельно определит уровень своего участия в предстоящем саммите АТЭС, задача США заключается лишь в том, чтобы направить приглашение, так как в вопросе рассылки приглашений Вашингтону отведена техническая функция. Кроме того, Россия самостоятельно определит состав делегации, заключил посол.