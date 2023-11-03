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Оверчук прокомментировал участие России в саммите АТЭС в Сан-Франциско
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Вопрос участия российской делегации после нового витка санкций в саммите АТЭС в Сан-Франциско ждет решения, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук. Саммит АТЭС пройдет с 11... ПРАЙМ, 03.11.2023
общество , новости, в мире, россия, сша, саммит, атэс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Вопрос участия российской делегации после нового витка санкций в саммите АТЭС в Сан-Франциско ждет решения, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.
Саммит АТЭС пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.
"Сейчас ждем решения", — прокомментировал Оверчук.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия самостоятельно определит уровень своего участия в предстоящем саммите АТЭС, задача США заключается лишь в том, чтобы направить приглашение, так как в вопросе рассылки приглашений Вашингтону отведена техническая функция. Кроме того, Россия самостоятельно определит состав делегации, заключил посол.