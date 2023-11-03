МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россия готова сотрудничать с заинтересованными партнерами, заявил президент России Владимир Путин в своем послании к участникам Веронского Евразийского экономического форума. Путин оценил перспективы сотрудничества России и Экваториальной Гвинеи

Послание главы российского государства к участникам озвучил вице-премьер России Алексей Оверчук.

"На нынешнем форуме, проходящем под девизом "Искусство инновации", предстоит рассмотреть различные аспекты разработки и внедрения новых технологий, управленческих методик и инвестиционных моделей, призванных обеспечить модернизацию промышленности и аграрного сектора, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры", — сказал Оверчук.

В обращении президент также отметил, что на всех этих направлениях Российская Федерация открыта для конструктивной, взаимовыгодной совместной работы с заинтересованными партнерами.