2023-11-03T09:36:00+03:00
2023-11-03T09:46:37+03:00
2023-11-03T09:36:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231103/842164349.html
Путин заявил о готовности России работать с заинтересованными партнерами
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия готова сотрудничать с заинтересованными партнерами, заявил президент России Владимир Путин в своем послании к участникам Веронского Евразийского экономического форума... ПРАЙМ, 03.11.2023
новости, экономика, в мире, россия, сотрудничество, путин
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/86/842088692.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/86/842088692.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/86/842088691.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/86/842088691.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/86/842088679.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/86/842088679.jpg
https://1prime.ru/society/20231102/842159064.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россия готова сотрудничать с заинтересованными партнерами, заявил президент России Владимир Путин в своем послании к участникам Веронского Евразийского экономического форума.
Послание главы российского государства к участникам озвучил вице-премьер России Алексей Оверчук.
"На нынешнем форуме, проходящем под девизом "Искусство инновации", предстоит рассмотреть различные аспекты разработки и внедрения новых технологий, управленческих методик и инвестиционных моделей, призванных обеспечить модернизацию промышленности и аграрного сектора, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры", — сказал Оверчук.
В обращении президент также отметил, что на всех этих направлениях Российская Федерация открыта для конструктивной, взаимовыгодной совместной работы с заинтересованными партнерами.