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https://1prime.ru/global/20231103/842165142.html
"Бандеризм будет истреблен". Зеленского ждет сокрушительный удар
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Правительство Владимира Зеленского падет в результате российской спецоперации, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. "Россия нанесет... ПРАЙМ, 03.11.2023
новости, в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Правительство Владимира Зеленского падет в результате российской спецоперации, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Россия нанесет Украине не только военное поражение, что она и делает, пока мы говорим, но и политическое поражение режиму Зеленского, бандеризм будет истреблен", — сказал он.
Риттер добавил, что Россия приобретет новые территории. По его словам, от Украины освободят Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одессу.
Как заключил американский офицер в отставке, Украине как государству придет конец, если Зеленский не согласится на мирные переговоры.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что украинский конфликт зашел в тупик, добавив, что на прорыв не надеется. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его слова, подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты.