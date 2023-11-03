МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Правительство Владимира Зеленского падет в результате российской спецоперации, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. Еще пять. В США рассказали о будущих приобретениях России

"Россия нанесет Украине не только военное поражение, что она и делает, пока мы говорим, но и политическое поражение режиму Зеленского, бандеризм будет истреблен", — сказал он.

Риттер добавил, что Россия приобретет новые территории. По его словам, от Украины освободят Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одессу.

Как заключил американский офицер в отставке, Украине как государству придет конец, если Зеленский не согласится на мирные переговоры.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что украинский конфликт зашел в тупик, добавив, что на прорыв не надеется. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его слова, подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты.