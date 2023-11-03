САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Попытки НАТО превратить Балтийское море во внутреннее море альянса приведут к негативным последствиям, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко. Грушко рассказал, как ведут расследование взрывов на "Северных потоках"

"Во-первых, оно (Балтийское море — ред.) никогда не превратится во внутреннее НАТОвское море — это такие фигуры речи, которые используют легковесные политики", — сказал Грушко.

По словам замглавы МИД, решение ограничить доступ России к Балтийскому морю приведет к его закрытию для всех. Он подчеркнул, что все мечты и желания в данном вопросе не имеют реальной основы, а те, кто пытается реализовать эти идеи на практике, должны осознавать негативные последствия.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 20 октября заявлял, что Балтийское море закроют для российских кораблей, если расследование подрыва Balticconnector укажет на "причастность России".

Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя слова латвийского лидера, подчеркивал, что возможности прибалтийских военно-морских сил не позволят осуществить задуманное. Как позднее отмечал депутат Госдумы Олег Нилов, закрыть Балтийское море для России можно лишь на бумаге.