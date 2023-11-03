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Захарова раскрыла цель новых антироссийских санкций США
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Очередные американские санкции против России являются продолжением политики Вашингтона по нанесению Москве стратегического урона, заявила телеканалу "Россия 24" официальный... ПРАЙМ, 03.11.2023
общество , новости, в мире, россия, мид, санкции, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Очередные американские санкции против России являются продолжением политики Вашингтона по нанесению Москве стратегического урона, заявила телеканалу "Россия 24" официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
"(Это — ред.) продолжение политики по нанесению, как они это формулируют, нам стратегического поражения. Каждый год что-нибудь новое придумывается ими: то сдерживание, то ещё что-то, сейчас — стратегическое поражение. Не дождутся", — сказала дипломат.
Минфин США 2 ноября ввел новые ограничения против России. В санкционный список попали физические и юридические лица из России, Турции, ОАЭ и других стран, которяе якобы сотрудничают с российским военно-промышленным комплексом.