МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Очередные американские санкции против России являются продолжением политики Вашингтона по нанесению Москве стратегического урона, заявила телеканалу "Россия 24" официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Захарова оценила костюмы детей Блинкена на Хэллоуин

"(Это — ред.) продолжение политики по нанесению, как они это формулируют, нам стратегического поражения. Каждый год что-нибудь новое придумывается ими: то сдерживание, то ещё что-то, сейчас — стратегическое поражение. Не дождутся", — сказала дипломат.

Минфин США 2 ноября ввел новые ограничения против России. В санкционный список попали физические и юридические лица из России, Турции, ОАЭ и других стран, которяе якобы сотрудничают с российским военно-промышленным комплексом.