МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Очередные американские санкции против России являются продолжением политики Вашингтона по нанесению Москве стратегического урона, заявила телеканалу "Россия 24" официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

Белый дом США, украшенный к Хэллоуину

Захарова оценила костюмы детей Блинкена на Хэллоуин

"(Это — ред.) продолжение политики по нанесению, как они это формулируют, нам стратегического поражения. Каждый год что-нибудь новое придумывается ими: то сдерживание, то ещё что-то, сейчас — стратегическое поражение. Не дождутся", — сказала дипломат.

Минфин США 2 ноября ввел новые ограничения против России. В санкционный список попали физические и юридические лица из России, Турции, ОАЭ и других стран, которяе якобы сотрудничают с российским военно-промышленным комплексом. 