МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Стратегия Европы по Украине провалилась, инициаторы надеялись победить Россию за счет финансирования Киева, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Сделка с Путиным". Рамасвами предложил выход из украинского кризиса

"Хочу отметить несколько моментов европейских дебатов. Уже стало очень явно, что та европейская стратегия, которая преследует до сих пор, — это полный провал, потому что Европа хочет, чтобы Украина продолжала воевать, а они будут предоставлять финансирование и оружие. Они думают, Украина победит, а Россия проиграет, в итоге они смогут сменить руководство в России и будут вести переговоры с новым руководством России", — сказал Орбан.

Глава венгерского правительства также заявил о поддержке плана "Б", согласно которому в регионе будут обеспечены мир и безопасность. Орбан призвал создать архитектуру, удовлетворяющую интересы и Москвы, и Киева.

По словам политика, Венгрия поддерживает план "Б", который сосредоточен на поддержании мира и безопасности. Он также призвал к созданию новой инфраструктуры безопасности, которая будет соответствовать интересам как Украины, так и России.

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.