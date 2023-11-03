МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Кувейта Салемом Абдалла аль-Джабер ас-Сабахом эскалацию палестино-израильского конфликта, сообщил глава дипломатического ведомства. Лавров предупредил о катастрофе на Ближнем Востоке

"Говорили по актуальным региональным сюжетам. Приоритетное внимание мы уделили ближневосточному урегулированию с учетом резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Россия, как и Кувейт, категорически осуждает и отвергает любые террористические акты, равно как и неизбирательное применение силы против гражданского населения, захват заложников", — заявил Лавров.

Глава МИД России также отметил, что обсудил с кувейтским коллегой вопрос возможного возвращения сирийского Дамаска в Лигу арабских государств.

Кроме того, Лавров прокомментировал план переселения жителей Газы в другие страны. "Мы с большой настороженностью относимся к планам разрушить перспективы создания палестинского государства, обречь палестинцев на вечное бесправное существование. Это не обеспечит ни мир, ни безопасность в регионе Это лишь загонит конфликт вглубь. Причем и загнать — то очень глубоко не получится, будут посеяны очередные гроздья гнева, которые, наверняка, очень быстро дадут очередные всходы. Поэтому прежде чем замышлять очередные авантюры, лучше все-таки собраться и договориться о том, как выполнять решения Совета безопасности (ООН — ред.)", — сказал Лавров.

Министр заключил, что российская сторона поддержит решения, принятые в ходе саммита ЛАГ и Арабо-Африканского саммита по проблеме сектора Газа.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.