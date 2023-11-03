МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Скорость поддержки Израиля со стороны США показала слабость и провал еврейского государства, заявил генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла. Это его первое заявления с момента эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Белый дом пообещал, что США поддержат Израиль

"Американская скорость поддержки Израиля показала провал, слабость и немощь этого образования (Израиля) ", — заявил Насрулла в ходе обращения, которое передают ливанские телеканалы.

Насрулла отметил, что ранее "Хезболлах" нанесла удары по 19 израильским военным позициям и использовала два беспилотных аппарата для атаки израильских позиций в спорных территориях.

Ранее палата представителей США одобрила законопроект о выделении 14,3 миллиарда долларов на поддержку Израиля.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.