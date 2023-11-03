2023-11-03T16:57:00+03:00
2023-11-03T17:14:15+03:00
2023-11-03T16:57:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231103/842171172.html
Генсек "Хезболлах" раскритиковал поддержку Израиля со стороны США
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Скорость поддержки Израиля со стороны США показала слабость и провал еврейского государства, заявил генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла. Это его первое... ПРАЙМ, 03.11.2023
общество , новости, в мире, сша, израиль, ливан, палестина
https://cdnn.1prime.ru/images/84203/49/842034907.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84203/49/842034907.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84203/49/842034906.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84203/49/842034906.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84203/48/842034894.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84203/48/842034894.jpg
https://1prime.ru/society/20231008/841920297.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Скорость поддержки Израиля со стороны США показала слабость и провал еврейского государства, заявил генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла. Это его первое заявления с момента эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.
"Американская скорость поддержки Израиля показала провал, слабость и немощь этого образования (Израиля) ", — заявил Насрулла в ходе обращения, которое передают ливанские телеканалы.
Насрулла отметил, что ранее "Хезболлах" нанесла удары по 19 израильским военным позициям и использовала два беспилотных аппарата для атаки израильских позиций в спорных территориях.
Ранее палата представителей США одобрила законопроект о выделении 14,3 миллиарда долларов на поддержку Израиля.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.