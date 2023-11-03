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Блинкен назвал последствия попыток открыть "второй фронт" против Израиля
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Ливан, "Хезболлах" и Иран должны отказаться от идеи открыть "второй или третий фронт" против Израиля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Что касается Ливана, "Хезболлы" и... ПРАЙМ, 03.11.2023
общество , новости, в мире, сша, энтони блинкен, израиль, палестина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Ливан, "Хезболлах" и Иран должны отказаться от идеи открыть "второй или третий фронт" против Израиля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Что касается Ливана, "Хезболлы" и Ирана, с самого начала мы четко обозначили, что мы не допустим открытия второго или третьего фронта в этом конфликте", — сказал Блинкен.
Кроме того, госсекретарь США отметил, что США решительно не допустят агрессии с любой стороны и готовы предпринять необходимые меры для ответа на нее.
Блинкен заключил, что США поддерживают право Израиля на самооборону, поэтому Конгресс США активно работает над помощью еврейскому государству.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.