МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Ливан, "Хезболлах" и Иран должны отказаться от идеи открыть "второй или третий фронт" против Израиля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Генсек "Хезболлах" раскритиковал поддержку Израиля со стороны США

"Что касается Ливана, "Хезболлы" и Ирана, с самого начала мы четко обозначили, что мы не допустим открытия второго или третьего фронта в этом конфликте", — сказал Блинкен.

Кроме того, госсекретарь США отметил, что США решительно не допустят агрессии с любой стороны и готовы предпринять необходимые меры для ответа на нее.

Блинкен заключил, что США поддерживают право Израиля на самооборону, поэтому Конгресс США активно работает над помощью еврейскому государству.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.