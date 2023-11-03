МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Грубость постпреда Израиля недопустима, заявили РИА Новости в МИД России, ссылаясь на слова постпреда России при ООН Василия Небензи о палестино-израильском конфликте. Мрак да и только. Путин дал совет "переживающим" за Израиль.

"Василий Небензя исключительно точно изложил подход России, основанный на международном праве. А постпреду Израиля надо прекращать хамить в Совбезе. Его грубость в адрес российского представителя недопустима", — отметили в ведомстве.

Ранее Небензя, выступая на 10-й чрезвычайной спецсессии, подчеркнул, что у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей державы, что подтверждено заключением Международного суда ООН в 2004 году. При этом Небензя подчеркнул, что Россия признает право Израиля на обеспечение своей безопасности, однако она может быть полностью гарантирована только в случае справедливого решения палестинской проблемы на основе известных резолюций СБ ООН.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Министр обороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную блокаду сектора Газа, прекратить поставки продовольствия, газа, энергии.