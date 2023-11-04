Офис президента Украины раскритиковал Залужного за слова о тупике в конфликте
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква раскритиковал в эфире украинского телемарафона главкома ВСУ Валерия Залужного, заявившего о тупике в конфликте.
"На месте военных, я считаю, самое последнее, что я бы делал, — это комментировал для прессы, для открытой публики, то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты", — подчеркнул представитель офиса Зеленского.
Кроме того, Жовква отметил, что публикация Залужного вызвала "панику" среди западных партнеров Киева. По его словам, как у Запада, так и украинцев появилось много вопросов к главкому ВСУ.
"Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: "Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?". Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?" — пожаловался он.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик и глубокого прорыва уже не будет. По его мнению, единственное, что может спасти ситуацию — это резкий технологический скачок.
В Кремле не согласились с высказыванием Залужного. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что разрешение конфликта будет возможно только тогда, когда Киев признает отсутствие у него перспектив на поле боя.
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