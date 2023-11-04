МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква раскритиковал в эфире украинского телемарафона главкома ВСУ Валерия Залужного, заявившего о тупике в конфликте. В Кремле прокомментировали слова Залужного про тупик

"На месте военных, я считаю, самое последнее, что я бы делал, — это комментировал для прессы, для открытой публики, то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты", — подчеркнул представитель офиса Зеленского.

Кроме того, Жовква отметил, что публикация Залужного вызвала "панику" среди западных партнеров Киева. По его словам, как у Запада, так и украинцев появилось много вопросов к главкому ВСУ.

"Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: "Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?". Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?" — пожаловался он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик и глубокого прорыва уже не будет. По его мнению, единственное, что может спасти ситуацию — это резкий технологический скачок.

В Кремле не согласились с высказыванием Залужного. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что разрешение конфликта будет возможно только тогда, когда Киев признает отсутствие у него перспектив на поле боя.