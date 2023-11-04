АНКАРА, 4 ноя — ПРАЙМ. Президент Израиля Биньямин Нетаньяху больше не является моим собеседником, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на то, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын поддерживает контакты с Тель-Авивом. Нетаньяху обозначил экономические цели в связи с войной в Газе

"В настоящее время у меня нет никаких контактов с Израилем <…> Скажу так: Нетаньяху больше не является для нас собеседником ни в каком смысле. Мы его вычеркнули", — подчеркнул турецкий лидер в самолете по возвращении из Астаны.

Как заявляет глава Турции, Нетаньяху потерял поддержку своих граждан, но, судя по всему, пытается вернуть ее "своими массовыми убийствами", оперируя при этом религиозными доводами.

Эрдоган отметил, что глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын поддерживает контакты с Тель-Авивом, Палестиной и ХАМАС. Именно поэтому, по мнению Эрдогана, полностью разорвать связи не представляет возможности.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Израильские военные начали массированные бомбардировки сектора Газа, вынуждая жителей анклава уходить из северной части на юг. По данным арабских СМИ, Египет и Иордания стали подвергаться сильному давлению со стороны Запада, требующего обустроить для них лагеря на своей территории.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе.