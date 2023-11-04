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Россия стала больше уделять внимания восточному направлению, отметил Песков
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Россия в своей политике стала уделять больше внимания странам Востока, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе своего выступления на форуме "Знание"... ПРАЙМ, 04.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Россия в своей политике стала уделять больше внимания странам Востока, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе своего выступления на форуме "Знание".
Говоря о недавнем визите Путина в Китай на форум "Один пояс, один пусть", Песков отметил, что там состоялись "очень содержательные переговоры с председателем Си", а также переговоры в формате делегаций. Лидеры общались и тет-а-тет, напомнил он.
"А когда лидеры России и Китая общаются несколько часов с глазу на глаз, это привлекает внимание всего мира", — заметил Песков.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетил Китай с двухдневным визитом и выступил на форуме "Один пояс, один путь", который проходил в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы.