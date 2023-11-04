МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось оправдываться за слова главкома ВСУ перед главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйнен, которая прибыла в Киев с визитом. "Просто размажут". В Киеве забили тревогу из-за скорого удара по Зеленскому

"Люди устали. Все устают, независимо от своего статуса. Но это не патовая ситуация", заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем ЕК.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию в конфликте на Украине "патовой", и добавил, что красивого прорыва на фронте не будет.

Президент Украины назвал основные препятствия для украинского наступления, среди которых контроль Россией воздушного пространства и желание ВСУ сберечь солдат.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" провалился. На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.