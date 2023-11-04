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Зеленскому пришлось оправдываться перед главой ЕК за "тупик на фронте"
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось оправдываться за слова главкома ВСУ перед главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйнен, которая прибыла в Киев с визитом. "Люди... ПРАЙМ, 04.11.2023
право, общество , экономика, мировая экономика, новости, в мире, украина, ек, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось оправдываться за слова главкома ВСУ перед главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйнен, которая прибыла в Киев с визитом.
"Люди устали. Все устают, независимо от своего статуса. Но это не патовая ситуация", заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем ЕК.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию в конфликте на Украине "патовой", и добавил, что красивого прорыва на фронте не будет.
Президент Украины назвал основные препятствия для украинского наступления, среди которых контроль Россией воздушного пространства и желание ВСУ сберечь солдат.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" провалился. На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.