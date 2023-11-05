МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Этой зимой Киев будет активно использовать дроны для атаки на российские регионы, рассказал изданию Independent начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов.

"Мы намерены извлечь выгоду из опыта, накопленного нами за предыдущие годы, и использовать беспилотники, чтобы нанести сокрушительный удар по русским, когда боевые действия будут гораздо более статичными [этой зимой]", — отметил генерал.

Кроме того, Баранов подчеркнул, что Украина также ждет многочисленных контратак на свою территорию с российской стороны, которые будут направлены на повреждение энергетической инфраструктуры. По словам генерала, Киеву боевые действия обходятся гораздо дороже.

Баранов также отметил, что Украина сможет добиться успеха только если будет использовать столько же вооружения, сколько использует Россия. В этой связи он призвал призвал продолжать поставлять Киеву боеприпасы, несмотря на эскалацию палестино-израильского конфликта.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.