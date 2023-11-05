2023-11-05T09:41:55+03:00
2023-11-05T09:41:55+03:00
2023-11-05T09:41:55+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231105/842177687.html
Киев задумался об отмене визита Зеленского в Израиль
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
На Украине думают об отмене визита президента Владимира Зеленского из-за потенциальной утечки данных, сообщает издание Times of Israel. "Он хотел, чтобы поездка стала достоянием... ПРАЙМ, 05.11.2023
новости, в мире, украина, израиль, палестино-израильский конфликт
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/16/841241618.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/16/841241618.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/16/841241617.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/16/841241617.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/16/841241605.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/16/841241605.jpg
https://1prime.ru/society/20231031/842129626.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. На Украине думают об отмене визита президента Владимира Зеленского из-за потенциальной утечки данных, сообщает издание Times of Israel.
"Он хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности, когда он уже ступит на израильскую землю. Он очень разочарован", — заявил дипломат, на которого ссылается издание.
Тем не менее, издание Channel12 со ссылкой на источник написало, что возможная утечка данных может угрожать безопасности Зеленского и доверию между двумя государствами.
Ранее поступила информация, что президент Украины собирается посетить Израиль, чтобы выразить свою солидарность из-за военного противостояния с ХАМАС. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что сейчас неподходящее время на визита.
Украина с самого начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке полностью встала на сторону Израиля.