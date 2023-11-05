МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. На Украине думают об отмене визита президента Владимира Зеленского из-за потенциальной утечки данных, сообщает издание Times of Israel. Зеленский повторяет судьбу Гитлера, считает военный эксперт

"Он хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности, когда он уже ступит на израильскую землю. Он очень разочарован", — заявил дипломат, на которого ссылается издание.

Тем не менее, издание Channel12 со ссылкой на источник написало, что возможная утечка данных может угрожать безопасности Зеленского и доверию между двумя государствами.

Ранее поступила информация, что президент Украины собирается посетить Израиль, чтобы выразить свою солидарность из-за военного противостояния с ХАМАС. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что сейчас неподходящее время на визита.

Украина с самого начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке полностью встала на сторону Израиля.