МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Совместное фото президента Украины и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время встречи в Киеве подверглось резкой критике со стороны пользователей социальной сети X. В Еврокомиссии сообщили, сколько газа Евросоюз хранит на Украине

"Никакие фотографии не скроют ваших неудач!" — написал в комментариях один из пользователей.

"Зеленский, а ты постирал свою футболку?" — сыронизировал другой.

"Они специально поддерживают вас в состоянии войны с русскими братьями", — напомнили в дискуссии.

"Помните, Зеленский хочет, чтобы ему платили как можно больше долларов", — заметил участник чата.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии совершила визит в Киев утром 4 ноября. По ее словам, она прибыла, чтобы обсудить путь вступления восточноевропейской республики в Евросоюз.