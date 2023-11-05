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"Не скроете". В Сети раскритиковлаи фото Зеленского и фон дер Ляйен
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Совместное фото президента Украины и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время встречи в Киеве подверглось резкой критике со стороны пользователей социальной сети X... ПРАЙМ, 05.11.2023
новости, в мире, украина, европа, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Совместное фото президента Украины и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время встречи в Киеве подверглось резкой критике со стороны пользователей социальной сети X.
"Никакие фотографии не скроют ваших неудач!" — написал в комментариях один из пользователей.
"Зеленский, а ты постирал свою футболку?" — сыронизировал другой.
"Они специально поддерживают вас в состоянии войны с русскими братьями", — напомнили в дискуссии.
"Помните, Зеленский хочет, чтобы ему платили как можно больше долларов", — заметил участник чата.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии совершила визит в Киев утром 4 ноября. По ее словам, она прибыла, чтобы обсудить путь вступления восточноевропейской республики в Евросоюз.