МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Никакого давления со стороны Запада касательно переговоров с российской стороной нет, заявил президент Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. "Не скроете". В Сети раскритиковлаи фото Зеленского и фон дер Ляйен

"Никто сегодня не давит на меня. <…> На сегодняшний день никто из лидеров ЕС, США не давит, чтобы мы сели с Россией разговаривать и что-то отдавали", — отметил он.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что таких переговоров "нет и не будет".

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии совершила визит в Киев утром 4 ноября. По ее словам, она прибыла, чтобы обсудить путь вступления восточноевропейской республики в Евросоюз.