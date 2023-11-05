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Запад не склоняет Украину к переговорам с Россией, сказал Зеленский
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Никакого давления со стороны Запада касательно переговоров с российской стороной нет, заявил президент Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в... ПРАЙМ, 05.11.2023
новости, в мире, россия, запад, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Никакого давления со стороны Запада касательно переговоров с российской стороной нет, заявил президент Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.
"Никто сегодня не давит на меня. <…> На сегодняшний день никто из лидеров ЕС, США не давит, чтобы мы сели с Россией разговаривать и что-то отдавали", — отметил он.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что таких переговоров "нет и не будет".
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии совершила визит в Киев утром 4 ноября. По ее словам, она прибыла, чтобы обсудить путь вступления восточноевропейской республики в Евросоюз.