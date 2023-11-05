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https://1prime.ru/global/20231105/842177972.html
В ВСУ согласились со статьей Залужного о России
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Российская армия имеет огромное превосходство на передовой, рассказал журналистам CNNофицер ВСУ, пожелавший остаться неизвестным. "Там, где мы стоим, мы постоянно ощущаем... ПРАЙМ, 05.11.2023
новости, в мире, россия, конфликт на украине, всу
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Российская армия имеет огромное превосходство на передовой, рассказал журналистам CNNофицер ВСУ, пожелавший остаться неизвестным.
"Там, где мы стоим, мы постоянно ощущаем превосходство русских как в разведке, так и в огневой мощи. У них огромное количество ствольной артиллерии", — отметил офицер.
Кроме того, издание сообщает, что заместитель артиллерийской части согласился с высказыванием главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в конфликте. По его словам, в настоящий момент разница между российской и украинской армиями сейчас видна особенно явно, так как Киеву поставляют все меньше и меньше боеприпасов.
Ранее Валерий Залужный сообщил изданию The Economist, что украинский конфликт зашел в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".