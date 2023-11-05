МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Российская армия имеет огромное превосходство на передовой, рассказал журналистам CNN Генерал ВСУ рассказал о плане масштабных атак на регионы России

"Там, где мы стоим, мы постоянно ощущаем превосходство русских как в разведке, так и в огневой мощи. У них огромное количество ствольной артиллерии", — отметил офицер.

Кроме того, издание сообщает, что заместитель артиллерийской части согласился с высказыванием главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в конфликте. По его словам, в настоящий момент разница между российской и украинской армиями сейчас видна особенно явно, так как Киеву поставляют все меньше и меньше боеприпасов.

Ранее Валерий Залужный сообщил изданию The Economist, что украинский конфликт зашел в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".