МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Высказывания главы Пентагона Ллойда Остина о том, что российская армия ослаблена, явно указывают на проблемы в самих США, сказал экс-советник американского военного ведомства полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. В ВСУ согласились со статьей Залужного о России

"Остин едва ли бы мог ошибаться еще сильнее. <…> Наши ресурсы и возможности не бесконечны, и нам не следует транжирить их без необходимости", — заявил он.

Как сообщает эксперт, США должны в первую очередь думать о своей собственной военной мощи и о своих внутренних проблемах.

В конце октября Остин выступил на слушаниях в сенате США. По его словам, поддержка Вашингтоном Украины и Израиля определит глобальную безопасность в будущем.