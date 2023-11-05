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В США возмутились словами главы Пентагона о российской армии
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Высказывания главы Пентагона Ллойда Остина о том, что российская армия ослаблена, явно указывают на проблемы в самих США, сказал экс-советник американского военного ведомства... ПРАЙМ, 05.11.2023
новости, в мире, сша, россия, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Высказывания главы Пентагона Ллойда Остина о том, что российская армия ослаблена, явно указывают на проблемы в самих США, сказал экс-советник американского военного ведомства полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Остин едва ли бы мог ошибаться еще сильнее. <…> Наши ресурсы и возможности не бесконечны, и нам не следует транжирить их без необходимости", — заявил он.
Как сообщает эксперт, США должны в первую очередь думать о своей собственной военной мощи и о своих внутренних проблемах.
В конце октября Остин выступил на слушаниях в сенате США. По его словам, поддержка Вашингтоном Украины и Израиля определит глобальную безопасность в будущем.