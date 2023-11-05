МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Отношения России и США находятся на нуле и даже ниже нуля, но так как обагосударства несут на себе ответственнность за мировую стабильность, то сотрудничество придется налажитвать, поедлился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков рассказал о прошлых отношениях России и Запада

"Отношения находятся на нуле и я бы сказал, даже ниже нуля. Но поскольку и Америка, и мы несём особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, то так или иначе со временем нам придётся возобновить этот разговор", — заявил Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его Telegram-канале.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что Россия безотлагательно реагирует на любое вмешательство США во внутренние дела страны и непримиримо присекает его. По мнению Пескова, затухание отношений России и США произошло по инициативе Штатов, и сейчас потеницальная встреча президентов двух стран всецело зависит от от президента США.

"Вот это сворачивание всего базиса российско-американских отношений произошло по инициативе американцев, поэтому как минимум глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию и занять более конструктивную позицию в отношении двусторонних отношений. И тогда будут вызревать условия для такой встречи", — заявил Песков.