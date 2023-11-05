МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Киев стал для США балластом, который они сбросят при первой возможности, сказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. Вы же обещали. Разведчик рассказал, как США предали Киев

"Позвольте мне открыть вам глаза <…> Нам плевать на Украину, нам не нравятся украинцы. Если бы они нам нравились, мы бы никогда не позволили произойти тому, что с ними случилось", — заявил он.

Риттер убежден, что Соединенные Штаты повторят опыт в Афганистане и покинут Украину, что повлечет за собой ее распад. По его мнению, для американских политиков украинский конфликт является лишь вопросом продвижения по карьерной лестнице.

"Вы удивитесь, как быстро все в конгрессе, все генералы, все, кто говорил о том, что речь идёт о конце света, никогда больше не будут поднимать эту тему", — уверяет он.

Ранее Скотт Риттер рассказал журналисту Хайфону, что США бросили Украину, передав предназначавшееся для нее оружие Израилю.