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НАТО слабеет. Поддержка Украины внесла раздор в альянс
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Украинский конфликт дал импульс развитию НАТО, но это может привести к ослаблению и разладу внутри альянса, пишет Al Ittihad. Поддержка Украины поспособствовала возрождению... ПРАЙМ, 05.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Украинский конфликт дал импульс развитию НАТО, но это может привести к ослаблению и разладу внутри альянса, пишет Al Ittihad.
Поддержка Украины поспособствовала возрождению альянса, возможности включить в его состав новых членов, однако среди стран-участниц стали назревать разногласия относительно конфликта Украины и ее поддержки.
Как отмечает издание, в НАТО полагали, что украинский конфликт может продлиться годы, о чем свидетельствуют заявления западных чиновников и санкционная политика против России, также рассчитанная на долгую перспективу. Внутренние разногласия стали неожиданностью и положили начало угрозе единству блока. Так, Словакия после выборов, на которых одержала победу партия Роберта Фицо, объявила о прекращении военной помощи Украине.
Варшава также угрожает прекратить военную поддержку и наряду с Венгрией и Словакией выражает недовольство притоком дешевого зерна с Украины, что дополняет внутренние разногласия по поводу объемов и сроков предоставления пакетов помощи Киеву.
В настоящее время альянс трансформируется изнутри, оставляя неясным будущее этого блока.