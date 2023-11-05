МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Украинский конфликт дал импульс развитию НАТО, но это может привести к ослаблению и разладу внутри альянса, пишет Al Ittihad. НАТО создано для сдерживания России, заявил Песков

Поддержка Украины поспособствовала возрождению альянса, возможности включить в его состав новых членов, однако среди стран-участниц стали назревать разногласия относительно конфликта Украины и ее поддержки.

Как отмечает издание, в НАТО полагали, что украинский конфликт может продлиться годы, о чем свидетельствуют заявления западных чиновников и санкционная политика против России, также рассчитанная на долгую перспективу. Внутренние разногласия стали неожиданностью и положили начало угрозе единству блока. Так, Словакия после выборов, на которых одержала победу партия Роберта Фицо, объявила о прекращении военной помощи Украине.

Варшава также угрожает прекратить военную поддержку и наряду с Венгрией и Словакией выражает недовольство притоком дешевого зерна с Украины, что дополняет внутренние разногласия по поводу объемов и сроков предоставления пакетов помощи Киеву.

В настоящее время альянс трансформируется изнутри, оставляя неясным будущее этого блока.