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Как курица без головы. Экс-аналитик ЦРУ оценил состояние ВСУ
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В рядах Вооруженных сил Украины могут вспыхнуть протесты, допустил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в беседе с Youtube-каналом Dialogue... ПРАЙМ, 05.11.2023
право, общество , новости, в мире, украина, владимир зеленский, всу
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. В рядах Вооруженных сил Украины могут вспыхнуть протесты, допустил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в беседе с Youtube-каналом Dialogue works.
Эксперт предупредил президента Украины о возможных протестах в рядах вооруженных сил и отметил, что причиной этому может стать смены военного руководства.
"Это как курица без головы, знаете, когда ей отрубают голову, то она продолжает бегать какое-то время, вот что сейчас происходит с Украиной", — заявил Джонсон.
По мнению экс-аналитика, ВСУ остро нуждаются в солдатах, однако средний возраст "призывников" уже увеличился до 43 лет, число молодых людей, годных для военной службы, сокращается.
Ранее Валерий Залужный сообщил изданию The Economist, что украинский конфликт зашел в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет".