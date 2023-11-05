МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. В рядах Вооруженных сил Украины могут вспыхнуть протесты, допустил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в беседе с Youtube-каналом Dialogue works. В ВСУ согласились со статьей Залужного о России

Эксперт предупредил президента Украины о возможных протестах в рядах вооруженных сил и отметил, что причиной этому может стать смены военного руководства.

"Это как курица без головы, знаете, когда ей отрубают голову, то она продолжает бегать какое-то время, вот что сейчас происходит с Украиной", — заявил Джонсон.

По мнению экс-аналитика, ВСУ остро нуждаются в солдатах, однако средний возраст "призывников" уже увеличился до 43 лет, число молодых людей, годных для военной службы, сокращается.

Ранее Валерий Залужный сообщил изданию The Economist, что украинский конфликт зашел в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет".