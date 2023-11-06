МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Для вступления в ЕС перед Украиной поставили условие: показать результаты борьбы с коррупцией, что может оказаться невыполнимой задачей, пишет британский UnHerd. Советник Зеленского рассказал о масштабе коррупции на Украине

На пути Украины в Евросоюз встало множество проблем: Брюссель опасается, что уже и без того расширенный состав союза (от 30 и более стран-участниц) окажется "слишком громоздким и не сможет эффективно работать". К тому же, подходы у стран ЕС к членству всегда отличались.

Как отмечает издание, нельзя игнорировать состояние экономики Украины: она значительно беднее большинства стран ЕС. По прогнозам на расширенный состав союза (включая Украину, Грузию и шесть балканских стран) Киев сможет рассчитывать на почти 186 миллиардов евро в течение семи лет, что повлечет за собой серьезное финансовое бремя для нынешних стран-членов союза.

ЕС ранее предоставил Украине статус кандидата на вступление в союз, обозначив семь условий для начала переговорного процесса, включая борьбу с коррупцией. В ноябре Еврокомиссия опубликует отчет о прогрессе кандидатов на пути к членству, и от Украины потребуется предоставить доказательства эффективности антикоррупционных мер. Однако, несмотря на все заверения президента Украины Владимира Зеленского о принятии подобных мер, страна все так же занимает 116-е место в Индексе восприятия коррупции. Советник президента отметил в беседе с изданием Time, что чиновники "воруют так, будто завтра не наступит".

По мнению автора статьи, при всех громких заявлениях властей Украины, стране предстоит долгий путь к месту за европейским столом.