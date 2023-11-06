Гутерреш выразил озабоченность нарастающим конфликтом на Ближнем Востоке
ООН, 6 ноя — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил озабоченность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и призвал к прекращению огня.
"Нельзя забывать об опасности того, что он (конфликт — прим. ред.) может перекинуться на более широкую часть региона", — заявил генсек журналистам.
Как подчеркнул генсек, необходимо положить "конец боли и страданиям, помочь заживлению ран и найти мирный путь к сосуществованию израилитян и палестинцев на основе формулы двух государств".
По его словам, надвигающаяся катастрофа требует немедленного прекращения огня в гуманитарных нуждах. В связи с этим, отметил генсек, ООН и ее партнеры объявляют о сборе средств в размере 1,2 миллиарда долларов на помощь жителям региона, охваченного конфликтом.
"Защита гражданского населения должна быть безусловной. Я крайне обеспокоен очевидными нарушениями международных законов гуманитарного права", — сказал Гутерреш.
Он указал, что "растущий конфликт потрясает мир, раскачивает регион и рушит невинные жизни".
Также Антониу Гутерреш отметил, что обострение палестино-израильского конфликта унесло больше сотрудников ООН, нежели за любой другой период конфликта. Ранее Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщило, что с 7 октября погибло 88 сотрудников.
https://1prime.ru/global/20231106/842184363.html